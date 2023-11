O ator José de Abreu foi condenado a pagar indenização ao também ator Carlos Vereza. O Tribunal Carioca entendeu que o primeiro excedeu o seu direito de liberdade de expressão e atingiu direitos da personalidade do colega de profissão. Vereza disse que foi vítima de injúrias e difamações por meio das redes sociais.

Segundo consta, Abreu chamou Vereza de “sem caráter”, “esclerosado” e “fascista”. José de Abreu disse que exerceu o seu direito de liberdade de expressão e que suas postagens eram cobranças democráticas. “Da leitura das postagens realizadas pelo réu não se retira nenhum conteúdo crítico, informativo ou em manifestação democrática, mas sim com a intenção única de ofender o autor por pensar diferente dele, o que evidentemente ultrapassa o seu direito à liberdade de expressão”, disse a julgadora.

E continuou: “A crítica feita pelo demandado ultrapassa as balizas da mera crítica e mesmo da ironia. São ofensivas e representam verdadeiro discurso de ódio, gerado pela simples manifestação política do demandante que seria contrária à do demandado”. O ator José de Abreu foi condenado a pagar a Carlos Vereza indenização por danos morais no valor de R$ 35 mil. (Processo 0011510-28.2021.8.19.0020).