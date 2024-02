Uma empregada doméstica era forçada a abotoar as calças do patrão e, por isso, receberá indenização de 10 mil. A decisão é da 3ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta que por diversas vezes, na frente de outros empregados da casa, o homem simplesmente baixava as calças até os joelhos para ajeitar a camisa por dentro da vestimenta e, logo após, pedia à mulher ou outra empregada para ficar de joelhos em sua frente e abotoar a calça, embora ele não tivesse qualquer impedimento físico de fazê-lo.

Um testemunha disse que o reclamado solicitava que fosse levado café da manhã em seu quarto, mas no local as empregadas o encontravam apenas de cueca, com as partes íntimas ao léu. E as mulheres só eram liberadas após ele degustar calmamente a sua xícara de café. A julgadora disse que o fato não configura assédio sexual, mas evidente abuso do poder diretivo. O número do processo não foi divulgado.