A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi condenada pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho a pagar R$ 5 mil a uma coordenadora de logística que sofreu aborto espontâneo, mas não lhe foi dado o direito de fruir da licença para repouso de duas semanas, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para a Corte, o abalo sofrido pela mulher é presumido. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região confirmou a sentença de primeiro grau que entendeu configurado o dano moral, o que também foi confirmado na Corte Superior Trabalhista. A decisão foi unânime. (Processo 1000-41.2020.5.09.0654).