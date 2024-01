Uma consumidora foi abordada de forma indevida num supermercado do Distrito Federal e, por isso, será indenizada pelos danos morais sofridos. A mulher havia sido apontada como suspeita de um furto, razão pela qual foi interceptada próximo à empresa, juntamente com sua genitora, uma idosa de 81 anos.

O supermercado foi condenado a pagar R$ 3 mil por dano moral direto à consumidora e R$ 1 mil por dano reflexo à sua mãe. A Corte destacou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A conduta do funcionário foi considerada inadequada, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

A genitora não foi diretamente abordada, mas compartilhou da angústia da filha, o que configura o dano moral reflexo. O supermercado também arcará com os honorários de sucumbência e as custas judiciais. O procedimento policial instaurado foi considerado de grande relevância para o deslinde da questão. (Processo nº 073193-21.20188.07.0001).