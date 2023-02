Dídimo Heleno

Palmas é ainda uma jovem capital, construída por meio das mãos de muitos homens e mulheres, alguns vindos de vários rincões do país. Um deles é Wolfgang Teske, esse pioneiro nascido em Blumenau (SC) que chegou em terras palmenses quando esta ainda não tinha completado três anos de vida.

Teske é figura bastante conhecida, principalmente no meio acadêmico. Como todo bom homem de convicções e propósitos, é daquele tipo que age com rigor e vigor, sabe o que quer e vai à luta. Ele foi o escolhido para implantar o primeiro complexo educacional de Palmas, a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), onde também surgiu um dos primeiros cursos de Direito no Tocantins.

Claro que a alguém que foi dada tamanha e árdua tarefa, muitas e boas histórias sempre existirão para contar, tanto que ele lançou recentemente o livro “O Maior Desafio – A implantação do primeiro complexo educacional em Palmas-Tocantins” (Editora Dialética Literária, São Paulo, 2022, 356 p.), uma reunião de crônicas onde ele apresenta recortes da maior experiência de sua vida, nas palavras do próprio.

Somente os homens abnegados, cônscios de suas responsabilidades e confiantes na própria capacidade conseguem realizar com êxito. E poucos são os que passam pela vida e deixam uma obra pronta e acabada. Wolfgang Teske é desses que podem se orgulhar de ter realizado algo em favor de uma comunidade.

Como bem disse o escritor Edson Cabral, no prefácio da obra, trata-se, na verdade, de uma “epopeia”, que foi devidamente registrada por quem estava vivendo a história e traz relatos da labuta e dedicação de tantos anônimos que com seus braços ajudaram a construir não só um complexo escolar, mas uma cidade inteira. Homens cujos filhos foram erguidos pela educação promovida dentro dos prédios que ajudaram a erguer.

No dia do lançamento do livro, o autor mostrou um pouco do seu acervo histórico, filmes que trouxeram imagens inéditas a muitos dos presentes, entre os quais este que vos escreve. Fiquei estupefato com as dificuldades, percalços quase intransponíveis numa época de grandes carências, onde tudo era incipiente, praticamente uma vida por nascer. Desse parto em meio ao caos surgiu Palmas, hoje bela e adulta.

O livro de Teske é do gênero crônica, mas poderia ser – e é – também de história. São depoimentos e testemunhos de quem vivenciou e fez acontecer a primeira oportunidade educacional para muita gente, em meio ao barro, à chuva e à lama, espécie de sopa primordial de onde surgiram os primeiros microrganismos do estágio de desenvolvimento.

Obviamente que um projeto de tamanha envergadura, como é a implantação de um complexo educacional, não poderia passar despercebido aos olhos dos poderosos. Um desses personagens, a quem Teske denomina de “Zé Chefão”, após jurar não ter intenção de nada pedir por “ajudar a Ulbra”, entregou-se à fraqueza dos cínicos e revelou ao final do encontro que desejava apenas uma bobagem que nada custaria: um título de Doutor Honoris Causa.

Essa e outras histórias você confere lendo o livro. Wolfgang Teske é jornalista, educador, teólogo, pesquisador e escritor, membro da Academia Palmense de Letras. Especialista em docência do ensino superior foi, além do diretor-geral que implantou a ULBRA em Palmas, um dos diretores, na capital, da Escola Técnica Federal. É professor universitário e autor de várias outras obras.

O livro “O Maior Desafio”, recheado de fotografias e textos deliciosos, é uma grande oportunidade de conhecer a história não só da nossa capital e do Tocantins, mas do próprio autor.

Vale a pena participar dessa jornada, que chamo de “viagem do lobo”, afinal o nome Wolfgang é de origem alemã e significa justamente isso, a junção dos elementos “wolf” (lobo), e gang (viagem, caminho, trajeto). A obra pode ser adquirida por meio do site amazon.com.br..