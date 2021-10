A primeira inscrição

Dídimo Heleno

Hoje começa a corrida rumo a uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, criada a partir da aposentadoria compulsória de Amado Cilton. A primeira etapa do processo denominado “Quinto Constitucional” a ser cumprida pelo candidato consiste em se inscrever na OAB Estadual buscando fazer parte da lista sêxtupla, a qual será encaminhada à Corte,…