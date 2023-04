Dídimo Heleno

Ele é ministro e está sendo acusado de corrupção. Há suspeitas de que o próprio e sua família receberam quantias vultosas de uma empresa e que aceitou de um bilionário três propriedades, inclusive uma para sua mãe e outra para o irmão, já falecido. Consta, ainda, que não recolheu impostos e nem declarou a venda de imóveis.

Além disso, o ministro é acusado de ter viajado pelo mundo sendo bancado pelo mesmo bilionário, incluindo viagens no jato particular do sujeito, além de passeios em um iate de quase 50 metros, com serviço de bordo e chef particular. Sem contar que viaja todos os anos para uma propriedade do amigo rico.

Outras denúncias envolvem a mulher do ministro, que recebeu mais de R$ 686 mil de uma fundação de origem conservadora. O douto disse que se equivocou ao não declarar essa renda da esposa. Apesar de tudo, o acusado acredita que conseguirá se safar, pois sua história é de superação.

Conseguiu a duras penas fazer uma bela carreira na magistratura e foi nomeado para a Suprema Corte depois de uma rigorosa sabatina no Senado, tendo sido até mesmo acusado de assédio sexual à época. Foi na Corte que conheceu o seu grande amigo bilionário, que lhe abriu as portas da luxúria.

Você deve estar curioso para saber que raios de ministro é esse. Trata-se de Clarence Thomas, da Suprema Corte Americana. A sua esposa é Virginia Thomas, conhecida como Ginni Thomas. O amigo bilionário é o texano Harlan Crow. Sei que você, leitor ou leitora, deve estar abaladíssimo(a) com tudo isso, afinal é algo impensável de acontecer nesta nossa terra de Cabral – eu falo do Sérgio, não do Pedro Álvares.