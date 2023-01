A fome do crocodilo

Dídimo Heleno

Os bolsonaristas inconformados com o resultado das eleições, que não aceitam o fato de Luiz Inácio Lula da Silva ter chegado novamente ao Palácio do Planalto, estavam acampados à frente de alguns quartéis, principalmente no do Distrito Federal. Eles vinham protagonizando cenas de dissonância cognitiva aguda, falavam com extraterrestres e acabavam…