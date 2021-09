A farra das viúvas

Dídimo Heleno

O Brasil, sabemos, pode ser o paraíso para alguns e o inferno para outros. No caso das viúvas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do município de Campos Sales (CE) era o puro céu. Uma lei municipal dava a elas o direito de receber pensões pelas mortes dos maridos, desde que estas tivessem ocorrido no exercício das funções. Certamente os políticos…