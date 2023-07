Dídimo Heleno

O Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu uma sentença que condenou a rede Arcos Dourados, maior franqueadora do McDonald’s no Brasil, a pagar indenização por danos coletivos por ter utilizado menores de idade em trabalho com chapas e fritadeiras. A medida determinou a retirada dos adolescentes, aprendizes ou não, da execução dessas atividades. O valor pelos danos foi arbitrado em R$ 2 milhões.

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho, que acusa a citada empresa de empregar adolescentes em atividades que acarretam prejuízos à sua integridade física e à sua saúde, sendo insalubres e perigosas. Em seguida, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região alterou a decisão e afastou a condenação, por entender que “sob o aspecto legal, inexiste qualquer proibição ou restrição ou ausência de autorização para o exercício, pelos menores, sejam empregados ou aprendizes, às atividades de chapistas ou com fritadeiras em lanchonetes”.

Houve recurso dessa decisão do TRT e o ministro Augusto César Leite de Carvalho, do TST, relator do caso, verificou estar comprovado que em estabelecimento do McDonald’s menores “estão submetidos à execução de atividades, expostos aos riscos advindos do manuseio de fritadeiras e chapas, além do risco de insalubridade decorrentes da limpeza da área de entrada das lanchonetes (lobby)”.

O relator argumentou que a decisão do TRT está em desacordo com a Constituição e a Convenção Internacional da OIT, por isso ela “deve ser reformada porque contraria o princípio pro homine, segundo o qual, em se tratando de um direito humano fundamental, se houver mais de uma norma que assegure o direito, deve prevalecer aquela que amplia esse direito”.

Disse ainda o julgador que ainda que sejam oferecidos os equipamentos de proteção individual, o menor adolescente não deve trabalhar em condições que ofereçam qualquer risco à saúde, integridade física e moral. Finalizou dizendo estar caracterizado o dano moral coletivo. De lascar. (Processo 1957-95.2013.5.09.0651).