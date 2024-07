O Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu entendimento no sentido de que o Direito Penal não admite interpretação extensiva e, assim, determinou o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus. No caso, um universitário havia sido denunciado por supostamente divulgar o nazismo.

O rapaz fixou em seu armário no local de trabalho uma etiqueta com o seu nome e as letras “SS” ao modo nazista. O Ministério Público, utilizando-se do artigo 20, parágrafo 1º, da Lei 7.716/1989, denunciou o estudante, mas este alegou que as duas letras significam “Secretaria de Saúde”, onde trabalha, tendo sido inspiradas na banda de rock “Kiss”.

O julgador entendeu que a denúncia é carente de justa causa, uma vez que ela descreve algo que não corresponde ao tipo penal, devendo a ação ser trancada. O relator do caso disse que os meros rabiscos apostos antes e depois do nome do acusado não remetem ao nazismo. A Corte entendeu que a conduta do réu é atípica. (HC 2146667-81.2024.8.26.0000).