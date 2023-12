O Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento a um agravo regimental em habeas corpus em que se requeria a revogação da prisão preventiva de um homem considerado foragido por 12 anos. Ele alega que trabalhava na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) e foi acusado, em 21011, de ter subtraído correspondências contendo cartões bancários e de repassá-los a uma associação criminosa para realização de fraudes.

A defesa alegou que à época dos fatos o réu não foi citado ou encontrado para o cumprimento do mandado de prisão, tendo sido considerado foragido por 12 anos. Mas a alegação é que, por conta disso, ele não poderia ser considerado foragido, sendo injustificável a manutenção da prisão. O advogado argumenta que não existe prova de que o réu sabia da existência da ação.

O ministro Reynaldo da Fonseca, relator, disse que se trata de furto qualificado, associação criminosa e peculato, com réu foragido e instrução deficitária, vez que a defesa não juntou cópia do decreto prisional inicial que respaldaria as alegações de que a prisão não foi efetuada porque o réu não foi encontrado. E disse, ainda, que como a defesa participou de todos os atos, sendo constituída pelo próprio acusado, não é possível dizer que ele desconhecia a ação. A prisão, então, foi mantida.