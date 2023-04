Dídimo Heleno

Era muito comum, principalmente nas cidades do interior do país, que famílias mantivessem os denominados “agregados”, pessoas que geralmente vinham da zona rural para trabalhar em residências e tidas como “quase da família” e prestavam serviços por décadas a fio apenas em troca de comida e outros pequenos mimos, mas sem qualquer salário, espécie de “escravidão velada”.

Recentemente a Justiça do Trabalho de São Paulo condenou um casal que manteve por mais de 30 anos uma empregada doméstica em condições análogas à escravidão. Ela permaneceu de 1989 a 2022 sem receber salário. Os réus foram condenados ao pagamento de R$ 800 mil pelo grande atraso, além de verbas rescisórias e indenização por dano moral individual e coletivo.

Isso pode fazer arrepiar muita gente boa por aí, que mantém ou manteve pessoas nessas condições. No caso citado, a vítima afirmou que foi procurada pela família no longínquo ano de 1989, no abrigo em que morava, para trabalhar como empregada doméstica e babá, com a promessa de que receberia um salário mínimo por mês. Porém, nunca recebeu um tostão e nem teve direito a férias ou períodos de descanso.

Ela trabalhou limpando a casa e servindo refeições para a família numa jornada que se iniciava às 6 da matina e terminava depois das 23 horas. Essa ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho com base em denúncia do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, após pedido de ajuda feito pela mulher a uma outra entidade assistencial da Prefeitura de São Paulo.

Para se defender, o casal disse que mantinha laços familiares com a empregada e lhe proporcionou “ambiente familiar e acolhedor por anos”. Disse, ainda, que a mulher tinha total liberdade de ir e vir, mas que optava por não sair de casa. Disse, ainda, que resgatou a trabalhadora em situação de rua, dando-lhe dignidade e afeto, denominando de “exagero” a ação proposta pelo Ministério Público.

A juíza do caso disse que “o labor em condição análoga à escravidão assume uma de suas faces mais cruéis quando se trata de trabalho doméstico. Por óbvio, a trabalhadora desprovida de salário por mais de 30 anos não possui plena liberdade de ir e vir. Não possui condições de romper a relação abusiva de exploração de seu trabalho, pois desprovida de condições mínimas de subsistência longe da residência dos empregadores, sem meios para determinar os rumos de sua própria vida”.

Na mesma decisão reconheceu-se o vínculo de emprego entre a idosa e o casal no período de janeiro de 1989 a julho de 2022, estipulando-se salário mensal de R$ 1.284 (valor à época da rescisão) e determinou que seja registrada a Carteira de Trabalho e Previdência Social pelos réus, independentemente do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, reversível à empregada. Como diria para muita gente um humorista da nossa terra, “abram a capa do zói”. (Processo 1000904-62.2022.5.02.0030).