Dídimo Heleno

Este colunista faz dez anos assinando esta coluna Judiciário e apresentando a coluna CBN Justiça na Rádio CBN Tocantins (101,9 FM) toda segunda-feira às 9h45.

No início esta coluna era publicada apenas aos domingos, ainda quando o Jornal do Tocantins veiculava no formato impresso. Depois passou a ser escrita diariamente, agora por meio…