Uma mulher foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3 mil à sua enteada por ter encaminhado áudios ofensivos à ex-esposa do seu atual marido, por esta ter cobrado, judicialmente, a pensão alimentícia devida a seus filhos. A ex ingressou com ação de indenização por danos morais nos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia (GO).

A autora diz que sua filha recebeu diversos áudios com ofensas e palavras de baixo calão, o que teria ferido sua honra, inclusive com tom de ameaça. O julgador entendeu que tais “ofensas são suficientes para configurar o dano extrapatrimonial, uma vez que são capazes de causar ao homem médio – ficção jurídica criada para servir de média a todos os seres humanos – os sentimentos de medo, tristeza e revolta; além de incutir em sua filha uma imagem negativa sobre sua mãe, ofendendo a imagem desta”.