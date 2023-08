Paraibana com atuação seminal no ensino superior do Tocantins nos anos entre 1993 e 2007, pela Universidade Federal do Tocantins e Unitins, Juciene Ricarte Apolinária, volta à UFT na próxima segunda-feira, 4, para ministrar aula magna semestral do programa de mestrado e doutorada em Educação. Atualmente pesquisadora associada à Universidade de Soubornne (França), a palestrante irá falar sobre Educação Patrimonial: Indígenas e Quilombolas no Brasil, a partir das 19 horas, no auditório da reitoria.

O evento marca a abertura do semestre letivo 2023/2 do Programa de Pós-Graduação em Educação para os alunos ingressantes da 12ª turma do Mestrado Acadêmico em Educação, da 4ª turma do Doutorado em Educação e as turmas do Mestrado Profissional em Educação.

De acordo com a coordenadora do programa Jocyléia Santana dos Santos, o debate sobre educação patrimonial deve considerar, entre outros aspectos, não apenas as especificidades dos povos em relação aos demais grupos étnicos no Brasil, mas também as diferenças sócio‐étnico‐culturais existentes entre os próprios povos indígenas.

“Pensamos ser este o primeiro desafio na promoção de políticas patrimoniais voltadas ao patrimônio cultural indígena” disse.

Segundo Jocyléia Santana, o evento de abertura dos Programas de Pós-graduação em Educação: mestrado e Doutorado consagra a efetividade do convênio internacional e favorece o intercâmbio entre as instituições brasileiras e internacionais. “Durante o período de 4 a 7 de setembro teremos várias qualificações de tese da segunda turma do doutorado em Educação da UFT”.

Juciene Ricarte Apolinário tem graduação em história pela Universidade Estadual da Paraíba (1993), mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco (1996) e doutorado em história pela Universidade Federal de Pernambuco com Bolsa da CAPES no Brasil e em Portugal em 2005.

Permaneceu 15 anos no estado do Tocantins, onde foi professora da UFT e da Unitins, precursora no Tocantins. Durante sua atuação no estado, participou como pesquisadora de tratamento arquivístico e histórico do Projeto Resgate Barão do Rio Branco/MINC durante nove meses em Portugal com Bolsa do CNPq de Aperfeiçoamento no Exterior e Bolsa da Sociedade Goiana de Cultura.

Deste inciativa inédita, deixou como legado histórico um centro de pesquisa com material microfilmado em Portugal e produziu sua tese de doutoramento, com o título “Os Akroá e outros povos indígenas nas fronteiras do sertão. As práticas das políticas indígena e indigenista no norte da capitania de Goiás - Século XVIII”, que defendeu em 2005.

Além de vinculada à Sourbonne, Juciene Ricarte é professora adjunta da Universidade Federal de Campina Grande, onde coordena o Programa de Pós-Graduação em História da UFCG (Mestrado) e é a vice-presidente do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG).

Proferiu palestras e conferências, assim como publicou livros e artigos científicos sobre história indígena, escravidão negra, comunidades quilombolas, direitos humanos, história ambiental, patrimônio documental e patrimônio cultural.

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Tocantins busca formar profissionais qualificados para a área da Educação que desenvolvam pesquisas relacionadas à formação docente e práticas educativas no contexto multidimensional que abrange sociedade, Estado e currículo, bem como produzir conhecimento multidisciplinar por meio da pesquisa no campo educacional.