Vida Urbana JTo comemora aniversário de 43 anos reabrindo acervo de edições impressas para pesquisadores Coleções do jornal entre 1998 e 2018 estão reunidas no acervo João Rocha e estão disponíveis para consulta na redação do veículo, em Palmas

Após o fechamento temporário por mais de dois anos, em razão da pandemia de Covid-19, e de mudanças na redação, no ano em que comemora seus 43 anos, completados nesta quarta-feira, 18, o Jornal do Tocantins reabre o acervo histórico das edições impressas para pesquisadores e interessados em conhecer os fatos tocantinenses retratados no jornal ao longo das quatro décadas e...