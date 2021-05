Nesta terça-feira, 18 de maio de 2021, o Jornal do Tocantins (JTo) chega aos 42 anos de existência, os três últimos exclusivamente no formato digital, com credibilidade consolidada e uma busca constante por ampliar sua pauta com abordagens exclusivas de assuntos de interesse do Tocantins e do país.

A erupção da pandemia, que chegou ao Tocantins em março de 2020 com o primeiro caso de Covid-19, levou o JTo a se concentrar mais na produção do jornalismo factual até abril deste ano, quando o Grupo Jaime Câmara redefiniu a estratégia de produção jornalística, em vigor desde o início de maio.

"Nós partimos do pressuposto que estamos no ramo da informação, e não no de comércio de papel e tinta. Essa consciência nos autoriza a perseguir a excelência de um jornalismo que nasceu antes mesmo do Estado, para narrar sua consolidação", diz Fabrício Cardoso, editor-executivo do Popular, título do Grupo Jaime Câmara em Goiás, que atua como consultor na implantação do projeto.

A busca por abordagens exclusivas e menos superficiais é uma forma de renovar esse compromisso assumido com a sociedade tocantinense. E a nova estratégia toma impulso a partir da parceria com o Google, gigante da tecnologia.

Ao lado de publicações como Folha de S. Paulo, Estadão, Veja e revista Piauí, o Jornal do Tocantins está entre os primeiros do País a contar com um painel próprio no Destaques do Google Notícias, com duas edições diárias.

“É o primeiro passo para reforçar os laços do Google com os produtores de conteúdo jornalístico e com nossos usuários no Brasil. Cada publicação terá espaço reforçar sua voz editorial, atrair novos leitores e gerar mais tráfego para seus sites”, disse em nota a big tech, que estima fechar mais de 200 parcerias nesse ano.

Para o jornalista e editor-chefe licenciado do Jornal do Tocantins, Tião Pinheiro, o JTo atuou sempre como “porta-voz de uma luta secular’ e, ainda hoje, atua na defesa dos interesses coletivos de um povo e na consolidação do Estado como unidade federativa.

“Em tempos de pandemias e pandemônios, o jornalismo resiste a ataques e tentações como as fake news e se apresenta pela qualidade da informação. O Jornal do Tocantins, a exemplo de tantos outros veículos de comunicação social, mantém sua postura de seriedade, de crença nos bons valores e na consciência do seu papel junto à sociedade onde se insere.”

O diretor do Grupo Jaime Câmara no Tocantins, Jean Teixeira, lembra que a trajetória do veículo é marcada pelo compromisso de lealdade ao leitor e ao Estado, desde sua criação, em 18 de maio de 1979 em Araguaína. “E de lá para cá, sempre ao lado da população e com uma missão, servir e respeitar o seu leitor, fornecendo matérias de credibilidade com profundidade, para que você leitor para que a população pudesse estar bem informada, de fato, e formar sua própria opinião. Ainda hoje assim. O compromisso do Jornal do Tocantins é com o leitor. O jornal mudou, o jornal agora é um portal e não tem mais o papel, mas sua missão é a mesma: informar bem o seu leitor”.

