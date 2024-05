Vida Urbana Jovens são suspeitos de furtos de celulares no show de aniversário de Palmas Polícia Militar abordou oito pessoas na Rodoviária de Palmas e levou para a delegacia. Conforme a Secretaria da Segurança Pública apenas um foi preso e outros serão investigados

Atualizada às 18h46 Cerca de 30 celulares furtados no show do DJ Alok, em Palmas, foram recuperados durante uma ação da Polícia Militar no Tocantins (PM). A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (20). O evento foi realizado de domingo (19) para esta segunda-feira e reuniu milhares de pessoas em comemoração aos 35 anos da capital. ...