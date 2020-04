Redação Jornal do Tocantins

Dados do Centro de Informações Estratégias da Vigilância em Saúde (CIEVS/TO) sobre o perfil dos infectados pela Covid-19 no Tocantins mostram que a maioria dos casos confirmados é de jovens entre 20 e 39 anos. Essa faixa etária concentra 56% dos 43 casos confirmados até a quinta-feira, 23 de abril. Em números absolutos são 24 dos 43 diagnósticos positivos para a doença.

A Secretaria da Saúde (SES) trabalha com seis faixas etárias – de 0 a 9 anos, entre 10 e 19, de 20 a 39 anos, de 40 a 59 anos, entre 60 e 69 anos e acima de 70 anos. O segmento que engloba pessoas entre 40 e 49 anos de idade representa 33% dos infectados no Tocantins, com 14 casos concretos. O restante, - 5 casos -, são da faixa etária entre 60 e 69 anos e representam 12% dos casos confirmados.

Quanto ao sexo, as mulheres alcançam 58% dos 43 casos confirmados. Os homens, com 18 casos confirmados, representam 42%.