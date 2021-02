Vida Urbana Jovem tocantinense morre após carro que conduzia capotar na BA Segundo informações da polícia, chovia no momento e a condutora do veículo perdeu o controle do carro após derrapar na pista. O veículo rodou e saiu da estrada até capotar

A jovem tocantinense Natasha Santos Holnik, 22 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 22, após o carro que conduzia capotar na BR 242, na altura do distrito industrial de Luís Eduardo Magalhães (BA). Além dela, o carro era ocupado por mais quatro pessoas. Segundo informações da polícia, chovia no momento e a condutora do veículo perdeu o controle do carro ...