Vida Urbana Jovem tem celulares apreendidos após mensagens com plano de crimes serem enviadas à embaixada do EUA Os itens foram apreendidos na casa do investigado e em uma loja de aparelhos celulares de seu pai na cidade de Gurupi

Um jovem de 18 anos teve dois celulares apreendidos na manhã desta segunda-feira(1ª) pela 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic). A ação ocorreu após o aplicativo de mensagens Instagram, detectar conversas do rapaz planejando crimes com intuito de ganhar visibilidade. As mensagens foram enviadas à Embaixada Americana, que entrou e...