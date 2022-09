Vida Urbana Jovem sofre tentativa de homicídio na região sul de Palmas e é internado na sala vermelha do HGP Crime ocorreu no Aureny III e perícia encontrou nove cápsulas deflagradas e seis projéteis no local, diz PM

Uma tentativa de homicídio ocorrida na noite desta sexta-feira, 2, no Jardim Aureny III, deixou um jovem de 22 anos em estado grave. Ele está internado na sala vermelha do Hospital Geral de Palmas (HGP). O fato ocorreu na Avenida M, quadra 84 no Aureny II, por volta das 23h45. De acordo com a Polícia Militar (PM), um familiar da vítima relatou à polícia que estava...