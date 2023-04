Redação Jornal do Tocantins

O jovem Daniel da Silva do Nascimento, de 22 anos, morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) no dia 4 de abril. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou o óbito.

Daniel do Nascimento estava entre as vítimas baleadas durante tiroteio ocorrido no Aureny I, no último dia 30.

No dia do crime, Carlos André Costa Soares, de 5 anos, foi baleado e morreu no local.

Maria Vitória Silva Soares, 7 anos, irmã de Carlos André, e Marcos Silva do Nascimento, 17 anos, também foram atingidos. Maria Vitória recebeu alta ainda no dia do ocorrido, segundo a SSP.

A SES confirmou a morte de Daniel, porém, não há detalhes se passou por cirurgia ou quais complicações teve.

Conforme publicado pelo JTo, três suspeitos foram ouvidos na delegacia, mas o delegado responsável pelo caso, descartou o envolvimento dos suspeitos.