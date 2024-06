Vida Urbana Jovem morto com facada em bar era perseguido e ameaçado pela suspeita do crime, diz irmã Segundo irmã de Atanael Nazaro Ribeiro, de 18 anos, ele era perseguido pela suspeita do crime por ser homossexual. O caso é investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios

A suspeita de assassinar Atanel Nazaro Ribeiro, de 18 anos, já tinha esfaqueado o jovem há cerca de seis meses em uma discussão. Segundo a família do jovem, a mulher o ameaçava e jurava de morte publicamente por não concordar com a orientação sexual dele. Atanael foi assassinado com golpe de faca na noite de sábado (22) em Buritirana, distrito de Palmas....