Vida Urbana Jovem morto a tiros será velado em Goianorte. Tio diz que ele estudava e trabalhava com informática Wesley Moura morava em Palmas há dois anos. Ele tem mais três irmãos. A mãe se desloca até a capital e vai levar o filho para ser sepultado em sua terra natal

Filho de uma professora, de 36 anos, Wesley Dias Moura, um dos jovens mortos na tarde deste domingo, 28, aos 19 anos, morava há dois anos em Palmas, para onde se mudou em busca de estudo e trabalho, de acordo com o tio dele, o vendedor Moisés Dias Aguiar Neto, de 33 anos. De acordo com a Polícia Militar, o jovem não tinha passagem policial. Nascido no dia 30 de janeiro ...