Vida Urbana Jovem morre após separar briga de casal e ser espancado, diz polícia Vítima teve a casa invadida por criminosos e correu, mas foi alcançada e agredida. Uma investigação foi aberta para identificar todos os envolvidos no crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP)

O jovem Marcos Antônio da Silva Moreira, de 28 anos, foi espancado até a morte por um grupo de pessoas, em Araguaína, no norte do Tocantins. O crime teria acontecido depois que ele interveio em uma briga de casal para ajudar uma mulher que estaria sendo agredida. O crime aconteceu na praça do Setor Costa Esmeralda, na madrugada deste domingo (23). O Samu ainda foi ch...