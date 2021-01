Vida Urbana Jovem morre após colisão entre carro e caminhão na BR-153 Com o impacto, o carro de passeio ficou destruído

Um jovem de 24 anos morreu após uma colisão de um carro com um caminhão na BR-153, em Cariri do Tocantins. O acidente ocorreu neste sábado, 30, no km 692 e a vítima foi identificada como João Pedro Cardoso Carvalho. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal era o passageiro do carro, que estava em sentido contrário e bateu na lateral da carreta. Com o ...