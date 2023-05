Vida Urbana Jovem grávida tem aparelho dentário quebrado a soco e denuncia padrasto. Ele e a mãe negam Caso informado pelo Conselho Tutelar à Polícia Civil ocorreu em Barra do Ouro na noite de sexta-feira

Profissionais da unidade de saúde de Barra do Ouro, no nordeste do Tocantins, a 467 km de Palmas, acionaram uma Conselheira Tutelar da cidade por volta das 21h de sexta-feira, 5, porque uma adolescente grávida havia sido agredida e ela apontava o padrasto, um homem de 31 anos, como autor. Na unidade, a adolescente estava acompanhada de policiais militares e rela...