Jovem finge estar com a perna quebrada para entrar na CPP de Palmas com celulares em gesso Suspeito preso por porte ilegal de arma de fogo ainda confessa ter forjado prisão para entrar com celulares e pagar dívida com traficantes

Um jovem de 18 anos recolhido à Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas na madrugada desta sexta-feira, 18, quase ingressa na unidade prisional de uma forma bem inusitada: fingindo estar com a perna direita engessada e com diversos ilícitos no interior do gesso. De acordo com informações da Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju), durante o procedimento de rec...