Vida Urbana Jovem esfaqueado em festa morre no hospital e PM contém pessoas que tentavam invadir a unidade Em nota da Secretaria de Estado da Saúde, informa que não houve briga na unidade hospitalar. Outro homem esfaqueado segue internado em Guaraí

Um jovem de 21 anos morreu após ser esfaqueado durante festa na noite deste domingo (16), em Guaraí, região noroeste do estado. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Guaraí (HRGUA), mas morreu na unidade. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), por volta das 19h a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no hos...