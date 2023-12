Redação Jornal do Tocantins

Um jovem de 29 anos de idade é suspeito de manter uma boca de fumo próximo ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de Paraíso do Tocantins, local que faz atendimento de dependentes químicos. Ele acabou preso na manhã desta quinta-feira, 21.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as equipes da Polícia Civil já monitoravam o imóvel do suspeito há alguns dias e observaram a presença de câmeras de monitoramento instaladas na frente da residência para monitorar eventuais ações policiais.

Durante buscas na residência, os agentes encontraram 335 gramas de maconha, 30 gramas de cocaína, três balanças de precisão e duas munições de calibre .36, conforme divulgou a SSP.

Segundo a polícia, há indícios de uma operação de tráfico organizada devido terem encontrado junto com as drogas, embalagens plásticas para embalar os entorpecentes para a venda.

Na delegacia, o homem acabou atuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição e depois encaminhado para a Unidade Penal Regional de Paraíso do Tocantins.