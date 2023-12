Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 27 anos acabou preso em flagrante, pela Polícia Civil, por suspeita de violência doméstica contra a companheira, no final da noite desta sexta-feira, 15, em Dianópolis, no sudeste do estado.

Segundo informações da equipe plantonista da 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil, uma mulher deu entrada no Hospital Regional de Dianópolis com uma série de ferimentos pelo corpo devido às agressões, que segundo ela relatou aos profissionais da saúde, teriam sido praticadas pelo próprio companheiro.

Com base nas informações, os policiais civis foram em busca do agressor e o prenderam. Na delegacia, o suspeito acabou autuado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica.