Vida Urbana Jovem de 26 anos morre em rio de Praia Norte e eleva casos de afogamentos para 42 no Tocantins Caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no último sábado, 15; mês com mais afogamentos foi abril, com 10 ocorrências nas águas do Tocantins

No início da noite do último sábado, 15, um jovem de 26 anos perdeu a vida após se afogar no Rio Tocantins na cidade de Praia Norte, distante 648 km da capital tocantinense. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Eliézio Silva Santos estava na água quando submergiu e não mais foi visto. O local em que Santos estava tem aproximadamente 4 metros de profun...