Redação Jornal do Tocantins

Um jovem de 25 anos morreu afogado durante uma pescaria de barco com os amigos Rio Tocantins, na zona rural de Peixe, cidade localizada na região sul do Tocantins, por volta das 12h de sábado, 15.

Conforme a Polícia militar, um amigo da vítima informou à equipe que pescava com o rapaz em um barco, na beira do Rio Tocantins, quando ao tentar lançar a isca na água, a vítima deixou o molinete (bobina usada em varas de pesca) cair de suas mãos em uma área de fortes correntezas.

A testemunha disse ainda que o jovem mergulhou na água, na tentativa de pegar seu molinete, porém pelo fato de não saber nadar, começou a se afogar.

De acordo com o relato, o amigo gritou para que a vítima deixasse o molinete e tentasse boiar na água, em direção à correnteza, para que, em algum momento ele fosse para beira do rio, mas no desespero, o jovem se afogou e morreu.

Ainda de acordo com a PM, um dos amigos tentou ir até a vítima para salvá-lo, porém por conta da correnteza forte não conseguiu.

O resgate do corpo foi realizado pelos colegas da vítima. Equipes da Perícia e do Instituto Médico Legal também estiveram no local da ocorrência.