Um jovem de 25 anos morreu na sexta-feira, 19, vítima de disparos de arma de fogo, na rua 6 do setor Santa Bárbara, região sul da capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada por volta das 17h, para atender a ocorrência, quando a equipe chegou no local, se deparou com a vítima caída no chão, sem sinais vitais. Foram encontrados também, 10 cápsulas calibre .380 e dois projéteis.

Segundo a corporação, uma testemunha informou que conversava com o rapaz, quando uma motocicleta de cor vermelha se aproximou e uma pessoa efetuou vários disparos contra a vítima.

O suspeito fugiu na motocicleta sentido sul, e quando chegou na esquina da rua 6 com avenida São João, perdeu o controle do veículo e caiu, e deixou a arma cair, junto com a moto. Ele se levantou, pegou a arma e fugiu.

Os militares realizaram patrulhamento pelas imediações, mas não localizaram o suspeito.