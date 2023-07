Redação Jornal do Tocantins

Um jovem de 24 anos morreu após ser baleado durante uma briga em um posto de combustível na rodovia TO-050, em Conceição do Tocantins, cidade situada na região sudeste do Estado, na manhã de domingo, 16. Segundo a Polícia Militar, um dos disparos acertou de raspão a mão esquerda da outra vítima de 28 anos que estava no local

De acordo com a corporação, uma testemunha informou à equipe que durante a briga o jovem de 24 anos quebrou uma garrafa de whisky na cabeça do suspeito de 27 anos. Em seguida, o homem foi até uma camionete Toyota Hilux de cor preta, pegou uma arma de fogo e fez três disparos contra a vítima que morreu no local.

Ainda conforme o relato da testemunha, após os disparos o suspeito fugiu do local no veículo.

A equipe da PM realizou contato com as guarnições das cidades de Natividade e Paranã para realizar bloqueio na rodovia e tentar encontrar o suspeito.

A perícia, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal de Gurupi também estiveram no local.