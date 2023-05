Um jovem de 23 anos ficou ferido após sofrer quatro disparos de arma de fogo em um bar, em Taquaralto, na madrugada desta quinta, 4.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), quando a equipe chegou ao local se deparou com um aglomerado de pessoas ao redor do rapaz que estava caído no chão, com quatro perfurações visíveis no tórax e no braço.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) esteve no local e prestou atendimento à vítima que foi conduzida ao Hospital Geral de Palmas em seguida.

De acordo com a corporação havia quatro cápsulas de projéteis calibre 40 espalhados no local. O proprietário do estabelecimento informou à equipe que o suspeito era um indivíduo alto, branco, que trajava camiseta preta e boné branco.

Ainda segundo a PM ele chegou ao local e pediu um espetinho acompanhado. Em seguida, o suspeito virou as costas e disse que voltava em instantes, momento em que o autor se dirigiu à vítima e efetuou os disparos. Conforme a polícia, a vítima tem passagens por roubo e tráfico de drogas.

O local foi isolado e a perícia compareceu e realizou o trabalho pericial.