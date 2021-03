Vida Urbana Jovem de 23 anos é preso em Gurupi após suspeita de roubar motocicleta Suspeito foi identificado após patrulhamento da polícia em um setor na cidade; PM informou que o jovem já tem diversas passagens na polícia pela prática de roubos e furtos na região

Por suspeita de ter roubado uma motocicleta, um homem, de 23 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 15, no Setor Nova Fronteira, em Gurupi, sul do Estado. O suspeito foi identificado após patrulhamento da polícia no referido setor em Gurupi. A PM também informou que o jovem já tem diversas passagens na polícia pela prática de roubos e furtos na região. A Polícia Mil...