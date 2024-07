Vida Urbana Jovem de 22 anos preso com um grama de maconha na cueca é absolvido pelo Tribunal de Justiça Decisão foi baseada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e reconhecida com “penalmente irrelevante”

Um jovem, de 22 anos, acusado de tráfico de drogas após ter sido flagrado com 1g de maconha, em 2020, em Araguaína, ganhou liberdade após decisão do juiz Antonio Dantas de Oliveira Júnior, da 2ª Vara Criminal de Araguaína, divulgado pelo Tribunal de Justiça. Baseando-se no atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que deixou de reconhecer como i...