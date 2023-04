Redação Jornal do Tocantins

Na manhã de sexta-feira, 14, um jovem de 21 anos acabou preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio de uma ação de combate à criminalidade. O rapaz é acusado de homicídio qualificado em Goiânia (GO).

A prisão ocorreu em uma residência no setor Jardim Municipal de Porto Nacional (TO). Ao visualizar os agentes policiais, o jovem tentou fugir do local mas acabou pego e conduzido até a sede da Central de Atendimento da Polícia Militar.

Após a realização dos procedimentos, o homem foi recolhido e levado para a Unidade Regional Penal local, onde ficará à disposição da Justiça.