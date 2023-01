Vida Urbana Jovem de 21 anos é morto a tiros na região sul de Palmas De acordo com a polícia, dois homens em uma moto e outro em um carro efetuaram disparos contra a vítima na manhã deste domingo, 15. Os suspeitos ainda não foram localizados

O jovem Yruã da Silva, de 21 anos, morreu com vários tiros na manhã deste domingo, 15, no setor União Sul, em Palmas. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), quando a vítima foi abrir o portão da residência se deparou com dois homens em uma moto e um homem em um carro, eles efetuaram disparos contra ele que morreu no local. A polícia ain...