Redação Jornal do Tocantins

Eduardo Ferreira de Assis, de 21 anos, é a mais recente vítima de assassinatos da capital ao morrer a tiros, próximo à sua residência, no setor Morada do Sol 2, região sul da capital, na tarde deste sábado, 24, por volta das 13h43min.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pelo pai do rapaz na Central de Atendimento da Polícia Civil, o servidor público de 44 anos disse que o filho tinha acabado de chegar em casa, trocou de roupa e tinha ido ao mercado fazer compras para o almoço.

Instantes após sua saída, ouviu o barulho dos tiros. Ao sair à porta de casa para olhar, havia vários vizinhos na calçada que lhe indicaram uma rua atrás da que mora como o local dos disparos.

O pai prestou socorro e levou Eduardo com vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul para atendimento, onde teve a morte constatada.

A Polícia Militar informou ter encontrado sete cápsulas e um projétil calibre 9 mm. A corporação divulgou ainda ter confirmado com a UPA Sul que seis tiros atingiram a vítima, dois nas costas, três no tórax e outro no braço direito.