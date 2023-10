Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 21 anos foi baleado no Estádio Nilton Santos, localizado na quadra 1502 sul, durante uma tentativa de homicídio que ocorreu na noite de domingo, 22, conforme a Polícia Militar (PM).

A vítima relatou à equipe que participava de um evento de som automotivo e ao ir ao banheiro, foi surpreendida por um homem alto que estava armado e trajava roupas escuras.

Ainda segundo o relato, o homem foi atirar em outro rapaz que estava próximo a ele, e acabou atingido por um disparo no rosto.

De acordo com a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) prestou atendimento ao rapaz e o levou ao Hospital Geral de Palmas (HGP). Não há informações do estado de saúde da vítima.

Ainda conforme a polícia, como a vítima não se encontrava mais no local do fato, a perícia não foi solicitada. O homem não soube informar a motivação do crime.