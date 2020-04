Vida Urbana Jovem de 21 anos é atingido por três tiros no Aureny III e sobrevive Crime ocorreu na noite do último sábado, quando dois suspeitos se aproximaram em uma moto e atiraram contra duas pessoas

Na noite do último sábado, 19, por volta das 20h15, um jovem de 21 anos foi atingido por tiros no momento em que estava sentado na calçada da Rua 44, no Aureny III, região Sul de Palmas, juntamente com uma segunda pessoa. A testemunha informou à Polícia Militar (PM), que dois desconhecidos se aproximaram em uma motocicleta de tanque azul e carenagem vermelha, e o pa...