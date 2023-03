O jovem Isaías Gomes de Carvalho, 19 anos, morreu após ser alvejado com disparos de arma de fogo no setor Lago Sul, em Palmas. O crime ocorreu por volta das 21h de quinta-feira, 23.

Um familiar da vítima contou à polícia que ela retornava da casa da namorada para casa quando um homem em uma moto de cor preta se aproximou, por trás, e atirou nela, que morreu no local. Segundo a Polícia Civil, foram ao menos quatro tiros.

Ainda segundo o familiar, há cerca de 10 dias houve uma tentativa de matar o jovem, e a ameaça teria partido de um ex-namorado da menina, com quem o jovem mantinha um relacionamento. A testemunha disse desconhecer qualquer envolvimento de Isaías Carvalho com facções.

A namorada do jovem presenciou o crime e estava em estado de choque, segundo a Polícia Militar, e não teve condições de relatar o que viu.

Testemunhas disseram aos policiais que o suspeito de ter atirado em Isaías Carvalho vestia uma calça jeans preta e usava capacete de viseira escura.

Na delegacia, o pai da vítima, um ajudante de obras de 47 anos, contou que chegou em casa por volta das 19h30 quando escutou um disparo de arma de fogo. Após alguns minutos, o avisaram que seu filho teria sido baleado, então correu até o local do crime.

A Polícia Militar encontrou a vítima no chão e com ferimentos dos disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local junto com a perícia e a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi recolhido pelo IML.