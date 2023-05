Vida Urbana Jovem de 19 anos leva tiro na cabeça depois de sair da festa de aniversário de Bandeirantes A polícia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime autuado como latrocínio

Um estudante de 19 anos foi baleado com um tiro na cabeça depois de sair da festa de aniversário do município de Bandeirantes do Tocantins, região noroeste do estado. Os outros amigos foram perseguidos e um deles, de 21 anos, levou um tiro na perna. O crime ocorreu na madrugada de sábado, 27, e o Boletim de Ocorrência foi registrado nesta segunda-feira, 29, na 38ª Delegacia d...