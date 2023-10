Redação Jornal do Tocantins

Um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento com sete homicídios no estado, foi preso na terça-feira, 3. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) não divulgou a identidade do suspeito.

Conforme a secretaria, a prisão ocorreu em uma residência no setor Milena, em Paraíso do Tocantins, por volta das 10h, pela 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado.

A secretaria afirma que ele é membro de uma facção que possui integrantes no estado e apontado como envolvido em diversas mortes. “Além de ser suspeito em mais de sete homicídios, esse indivíduo preso hoje também é apontado como autor de uma série de roubos ocorridos na cidade de Paraíso”, disse o delegado Antonio Onofre Oliveira da Silva Filho, responsável pelas investigações.

O suspeito foi levado para Unidade Penal Regional de Paraíso.