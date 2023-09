Um jovem de 19 anos suspeito pelo homicídio e ocultação do cadáver de Lindevaldo Costa Sousa, de 37 anos, foi preso na tarde de segunda-feira, 4, em Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu por causa de uma briga sobre a separação de cabeças de gado depois que alguns animais saíram da propriedade da vítima e foram para a fazenda onde o suspeito trabalhava.

Segundo a polícia, o suspeito desferiu vários golpes e depois arrastou o corpo da vítima para uma região de mata e o cobriu com galhos e folhas para despistar.

O jovem foi localizado em uma estrada vicinal nos limites do município de Formoso do Araguaia. O jovem estava com o pai e carregava mochilas com roupas e demais pertences pessoais para fugir para o Maranhão (MA), ele confessou o crime aos policiais e disse o local exato onde o corpo de Lindevaldo estava.

Os policiais foram até o local e localizaram o corpo que estava embaixo de alguns galhos, em estado avançado de decomposição. A perícia foi chamada e o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Gurupi.

O suspeito foi preso em flagrante pela ocultação do cadáver e depois encaminhado à Unidade Penal Regional de Gurupi.

A ação realizada por policiais civis da 84ª Delegacia de Polícia Civil, contou com apoio da patrulha rural do 4º Batalhão de Polícia Militar de Gurupi.