Redação Jornal do Tocantins

A capital do Tocantins registrou mais um assassinato na região sul de Palmas na tarde de terça-feira, 6. A vítima William Rodrigues de Souza, de 19 anos.

O crime ocorreu na Rua Perimetral, próximo a horta comunitária, na Quadra 30, do Jardim Aureny II.

Segundo os registros policiais, a vítima transitava em uma bicicleta quando sofreu vários disparos por ocupantes de uma moto, ainda não identificados.

Com este registro, chega a, pelo menos, 82, o número de homicídios em Palmas entre 1º de janeiro e 6 de junho. Maio é o mês com maior número de assassinatos com 25 vítimas.

O crime será investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa de Palmas e foi autuado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação que tornou impossível a defesa do ofendido.